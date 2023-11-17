В Алматы горит склад

Склад горит в нижней части города, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 17 ноября силы и средства ДЧС ликвидируют пожар по повышенному рангу Турксибском районе, по улице Бекмаханова, дом 2/16.