Сверхпрочный материал: учёные США создали древесину, которая прочнее стали на 50 процентов

Новая технология позволяет производить древесину, которая по прочности превосходит сталь.Учёные из Мэрилендского университета в США нашли способ, который помогает превратить древесины в сверхпрочный материал.
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