Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание форварда в окончательный состав сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.
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