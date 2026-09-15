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Первый тренер Соболева — о вызове форварда в сборную: «У Саши было много неприятностей, но он перетерпел»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание форварда в окончательный состав сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.

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