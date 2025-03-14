Денисов спросил у калужан, нужно ли обновить сквер космонавта Комарова

После очередной «прогулки» по городу, на этот раз - в районе улиц Гагарина и Циолковского, Дмитрий Денисов решил спросить мнение калужан по поводу бульвара космонавта Комарова После очередной «прогулки» по городу, на этот раз в районе улиц Гагарина и Циолковского, Дмитрий Денисов решил спросить мнение калужан по поводу бульвара космонавта Комарова.
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