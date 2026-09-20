Собянин сообщил: Москва отбила атаку более 1600 дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на столицу. За последние сутки было перехвачено более 1600 дронов, из которых 450 уничтожены на подлете.
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