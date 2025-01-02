Умерла звезда фильмов "Служебный роман" и "Москва слезам не верит" Инна Выходцева

Заслуженная артистка России умерла от тяжёлой болезни в последний день 2024 года.31 декабря в возрасте 90 лет остановилось сердце актрисы Инны Выходцевой, за долгую жизнь успевшей сыграть в 165 кинокартинах.
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