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Умерла звезда фильмов "Служебный роман" и "Москва слезам не верит" Инна Выходцева

Умерла звезда фильмов "Служебный роман" и "Москва слезам не верит" Инна Выходцева

Заслуженная артистка России умерла от тяжёлой болезни в последний день 2024 года.31 декабря в возрасте 90 лет остановилось сердце актрисы Инны Выходцевой, за долгую жизнь успевшей сыграть в 165 кинокартинах.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Царствие небесное. Отмучилась сердешная, теперь она со своими мальчиками любимыми.
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5 час.

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