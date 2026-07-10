Российский губернатор сравнил бензин с гречкой

Причиной локальных дефицитов топлива на автозаправках Кировской области стал ажиотажный спрос, по сравнению с тем же периодом прошлого года потребление выросло на 30 процентов — с 380 тонн в сутки до 500 тонн.
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