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Российский губернатор сравнил бензин с гречкой

Российский губернатор сравнил бензин с гречкой

Причиной локальных дефицитов топлива на автозаправках Кировской области стал ажиотажный спрос, по сравнению с тем же периодом прошлого года потребление выросло на 30 процентов — с 380 тонн в сутки до 500 тонн.

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