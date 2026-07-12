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Пронедра

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Вашингтон готовит новый виток санкционного давления на Москву

Вашингтон готовит новый виток санкционного давления на Москву

В Соединенных Штатах сделан очередной шаг к ужесточению санкционной политики в отношении России. Группа американских сенаторов заявила о достижении договоренности с администрацией президента Дональда Трампа по дальнейшему продвижению законопроекта, который предусматривает расширение ограничительных мер против Москвы и возможное давление на покупателей российских энергоресурсов.

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