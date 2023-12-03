Сериал «Слово пацана» хотят запретить в России «за романтизацию преступной деятельности»

Mихаил Р

Где такие подростки которые смотрят сериалы? 🤣 Даже если роскомнадзор что-то заблокирует, то это лишь провоцирует обратный эффект. А то, как просто обойти блокировки бесполезного РКН, на содержание которого тратятся десятки миллиардов из бюджета, знает любой первоклассник )))