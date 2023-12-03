Юрий Кот Ох, как прав Андрей Медведев, ох, как прав. Добавлю: не только ЛГБТ они в упор не видели и не видят.
Сериал «Слово пацана» хотят запретить в России «за романтизацию преступной деятельности»
Комментарии
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Mихаил Р
Где такие подростки которые смотрят сериалы? 🤣 Даже если роскомнадзор что-то заблокирует, то это лишь провоцирует обратный эффект. А то, как просто обойти блокировки бесполезного РКН, на содержание которого тратятся десятки миллиардов из бюджета, знает любой первоклассник )))
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7 час.
Сергей Алексеев
Как часто отрывки из рекламы соответствуют всему сюжету фильмов...?
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3 час.
Сергей Алексеев
Может просто титры в низу экрана добавить" отрицательный пример для подражания".
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3 час.
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