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Скрытые смыслы курской авантюры. У Путина есть три варианта наказания. Возмездие уже началось

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Комментарии
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А Кудасов
Для Зеленского. А для наших военных и чиновников которые такой позор допустили. До сих пор людей от туда эвакуируют. Ощущается стремление и этот провал спустить на тормозах. А что, когда их много ещё один к ним как бы не так заметен.
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