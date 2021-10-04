День отца в России: ждать ли социальной помощи к празднику

4 октября президент России своим указом учредил в России новый праздник - День отца. Отмечаться он будет в третье воскресенье октября, выходной не положен.
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