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Сергей Цивилёв не пострадал в аварии, в которую попал его служебный автомобиль

Сергей Цивилёв не пострадал в аварии, в которую попал его служебный автомобиль

ДТП с участием служебного автомобиля главы Кузбасса произошло на трассе Кемерово — Новокузнецк.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП Сергей Цивилёв не пострадал в аварии, в которую попал служебный автомобиль главы Кузбасса.

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