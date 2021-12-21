Сергей Цивилёв не пострадал в аварии, в которую попал его служебный автомобиль

ДТП с участием служебного автомобиля главы Кузбасса произошло на трассе Кемерово — Новокузнецк.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП Сергей Цивилёв не пострадал в аварии, в которую попал служебный автомобиль главы Кузбасса.