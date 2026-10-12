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Царьград

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В Самаре заменили лифты в доме 1988 года на улице Владимирской

В Самаре заменили лифты в доме 1988 года на улице Владимирской

В Самаре завершили замену лифтов в доме 1988 года постройки на улице Владимирской, а в 2026-м в городе планируется обновить еще 652 подъемника.

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