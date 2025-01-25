В Елабуге прошла акция «Студенческий десант»

Во взаимодействии с Общественным советом при ОМВД России по Елабужскому району для студентов Елабужского политехнического колледжа была организована встреча с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе которой молодые люди получили возможность поближе познакомиться с особенностями работы правоохранителей.
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