Эксперт рассказал о последствиях использования плохого антифриза в авто

Зимой автомобилистам следует особенно внимательно относиться к выбору охлаждающей жидкости. Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в интервью радио Sputnik 24 декабря объяснил, чем для автомобиля может обернуться использование некачественного раствора.
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