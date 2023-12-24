Эксперт рассказал о последствиях использования плохого антифриза в авто

Зимой автомобилистам следует особенно внимательно относиться к выбору охлаждающей жидкости. Автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в интервью радио Sputnik 24 декабря объяснил, чем для автомобиля может обернуться использование некачественного раствора.