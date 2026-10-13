🥰Педагог рассказала, как в Крыму раскрывают таланты одарённых детей Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Импульс» в РК работает со всеми детьми республики через систему «Навигатор», рассказала педагог дополнительного образования центра Светлана Старчикова.