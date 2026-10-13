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test mazurok

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🥰Педагог рассказала, как в Крыму раскрывают таланты одарённых детей Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Импульс» в РК работает со всеми детьми республики через систему «Навигатор», рассказала педагог дополнительного образования центра Светлана Старчикова.

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