🥰Педагог рассказала, как в Крыму раскрывают таланты одарённых детей Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Импульс» в РК работает со всеми детьми республики через систему «Навигатор», рассказала педагог дополнительного образования центра Светлана Старчикова.
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