Бывшего зампреда Центробанка Корищенко выпустили на свободу

Получивший семь лет колонии за хищение 1,4 млрд рублей бывший зампред ЦБ Константин Корищенко освобожден в зале суда Мосгорсуд освободил из-под стражи получившего семь лет колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, который был осужден за хищение активов «Инвестбанка» на 1,4 млрд рублей.