«Похоронная мафия», травля комаров и новые БМП: главное в Курганской области к вечеру 17 июня

В Кургане власти будут травить размножившихся от влажности кровососущих насекомых с воздуха, оборонный завод поставил новые БМП-3 вооруженным силам России, а местная прокуратура проверит в городе «похоронную мафию».
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