«Ледниковый период» возвращается на Первый канал — вот кого поставят в пары к чемпионам

Стали известны подробности нового сезона шоу. Первый каналШоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года, однако в прошлом году съемки очередного сезона проекта не состоялись, что очень расстроило и зрителей, и фигуристов.
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