Пожар на складе Wildberries во Владимирской области локализован на площади 100 тысяч квадратных метров

К тушению привлечены более 200 огнеборцев, 67 единиц техники и вертолет Ми-8Пожар на складском комплексе Wildberries в Собинке Владимирской области, возникший после атаки беспилотников, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Александр Авдеев.
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