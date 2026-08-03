Пожар на складе Wildberries во Владимирской области локализован на площади 100 тысяч квадратных метров

К тушению привлечены более 200 огнеборцев, 67 единиц техники и вертолет Ми-8Пожар на складском комплексе Wildberries в Собинке Владимирской области, возникший после атаки беспилотников, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Александр Авдеев.