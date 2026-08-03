Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

Пожар на складе Wildberries во Владимирской области локализован на площади 100 тысяч квадратных метров

Пожар на складе Wildberries во Владимирской области локализован на площади 100 тысяч квадратных метров

К тушению привлечены более 200 огнеборцев, 67 единиц техники и вертолет Ми-8Пожар на складском комплексе Wildberries в Собинке Владимирской области, возникший после атаки беспилотников, локализован на площади 100 тысяч квадратных метров, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии