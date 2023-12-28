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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морган о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»: «Что за ##### происходит?! Ужасный результат. Ужасная игра. Так лигу не выиграть»

Морган о поражении «Арсенала» от «Вест Хэма»: «Что за ##### происходит?! Ужасный результат. Ужасная игра. Так лигу не выиграть»

Команда Микеля Артеты потерпела поражение со счетом 0:2 в 19-м туре АПЛ.  «Арсенал», я говорю это с величайшим уважением: что за ##### (ерунда – Sports.

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