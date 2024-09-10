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За ночь Украина выпустила по России 144 беспилотника

За ночь Украина выпустила по России 144 беспилотника

Фото: kunm.org Напряженность на границе между Россией и Украиной продолжает нарастать. Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли масштабную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по различным регионам России.

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