В Вологодской области полицейские провели профилактическое мероприятие для участников слета студенческого актива

Участниками слета, который проходит в образовательном центре «Лесная сказка», стали сотрудники, курирующие деятельность органов студенческого самоуправления, и около 200 студентов из 44 образовательных организаций Вологодской области, а также города Алчевска Луганской Народной Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащие ЦВО приняли участие в церемонии открытия бюста советского хоккеиста Валерия Харламова в Чебаркуле
- Военнослужащие ЦВО приняли участие в церемонии открытия бюстов Героям России в Алтайском крае
- Экипажи корабельных вертолётов Северного флота отработали посадку на борт корабля в Баренцевом море
Свежие комментарии