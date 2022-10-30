ВФЛА выдвинула Позднякова на пост президента ОКР

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что президиум организации принял решение выдвинуть кандидатуру Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила, что президиум организации принял решение выдвинуть кандидатуру Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).
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