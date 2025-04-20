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Минобороны: ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в ДНР на фоне перемирия

Минобороны: ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в ДНР на фоне перемирия

Украинские войска неоднократно нарушили пасхальное перемирие, заявило Минобороны России.В ведомстве отметили, что минувшей ночью ВСУ попытались атаковать позиции российских бойцов в районах поселка Сухая Балка и села Богатырь в ДНР, но все попытки были отражены.

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