Минобороны: ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в ДНР на фоне перемирия

Украинские войска неоднократно нарушили пасхальное перемирие, заявило Минобороны России.В ведомстве отметили, что минувшей ночью ВСУ попытались атаковать позиции российских бойцов в районах поселка Сухая Балка и села Богатырь в ДНР, но все попытки были отражены.