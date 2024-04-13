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«Воплощение мечты»: Брухунова перестала скрывать лицо дочери и рассекретила день ее рождения

«Воплощение мечты»: Брухунова перестала скрывать лицо дочери и рассекретила день ее рождения

Подписчики сделали однозначный вывод, на кого похожа малышка. Евгений Петросян с пятой женой и детьми соцсетиТатьяна Брухунова, всего месяц назад объявившая о рождении второго ребенка от Евгения Петросяна, перестала скрывать лицо дочери и наконец назвала ее полное имя.

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