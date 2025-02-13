Николай Паскару: «Реформы, финансируемые извне, наносят ущерб Молдове»

Председатель движения Voievod Николай Паскару и политический комментатор Нелу Страчук выразили свои мнения относительно деятельности USAID в Республике Молдова и её воздействия на реформы и экономику страны.
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