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Холифилд – о бое Бивола и Бетербиева: «Один из самых ожидаемых поединков во всем мире»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Эвандер Холифилд высказался о потенциальном объединительном поединке в полутяжелом весе между чемпионом WBA Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым.

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