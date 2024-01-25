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Закон и Порядок

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В ЯКУТСКЕ ПОСЛЕ ГРОМКОГО УБИЙСТВА ПРОВОДЯТ "ЧЁС" ПО ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТАМ МИГРАНТОВ

В ЯКУТСКЕ ПОСЛЕ ГРОМКОГО УБИЙСТВА ПРОВОДЯТ "ЧЁС" ПО ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТАМ МИГРАНТОВ

После громкого убийства жителя Якутска уроженцем Таджикистана полиция устроила рейды по местам, где собираются мигранты.

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Комментарии
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В
Василий
Вот Батька неплохо обходится без &quot;ценных южных специалистов&quot;, поэтому у него и преступность очень низкая. Ну а наш гарант и товарищи без южан ну ни как обойтись не могут, несмотря на все их действия. Может просто их массовый завоз нужен просто для обоснования содержания многочисленного полицейского аппарата, и росгвардии.
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3 час.
Silver Kont
Пока будут чинуши, получающие откаты с черножопых тварей, всё так и будет тухло.... Или если только будет какое-то громкое дело с участием черножопых и их покровителей...
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2 час.
Людмила Лиханова
ТОЛЬКО ДУРАК ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ-ПРОВОКАТОР-ЛИБЕРАСТ  ПОМОГАЕТ ВРАГАМ РОССИИ БУДИРОВАТЬ ЭТУ ТЕМУ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ В НАДЕЖДЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ НАРОД НА БУНТЫ. ИДИОТЫ, НАРОД УЖЕ НЕ ВЕДЕТСЯ НА ВАШИ ПОПЫТКИ, ДА И ГРАНТЫ ВАМ ПОУРЕЗАЛИ. А ИДИОТАМ КОТОРЫЕ БЕГАЮТ И ПИШУТ ПЛАТюТ ВСЕГО 10 % ОТ ВЫДЕЛЕННОГО НА НИХ БЮДЖЕТА, ОСТАЛЬНОЕ - НЕПЛОХАЯ ПРИБАВКА РУКОВОДИТЕЛЯМ. А ВЫ, ПРИДУРКИ, ЗА КОПЕЙКИ РИСКУЕТЕ ИЛИ ВЫСЫЛКОЙ (В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ) ИЛИ СТАТЬ ЗК, НО ТАКИХ ТАМ БЫСТРО ОПУСКАЮТ. ТАК ЧТО ДУМАЙТЕ: ОНО ТОГО СТОИТ?
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1 час.

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