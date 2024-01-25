В ЯКУТСКЕ ПОСЛЕ ГРОМКОГО УБИЙСТВА ПРОВОДЯТ "ЧЁС" ПО ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТАМ МИГРАНТОВ

Вот Батька неплохо обходится без "ценных южных специалистов", поэтому у него и преступность очень низкая. Ну а наш гарант и товарищи без южан ну ни как обойтись не могут, несмотря на все их действия. Может просто их массовый завоз нужен просто для обоснования содержания многочисленного полицейского аппарата, и росгвардии.

Людмила Лиханова

ТОЛЬКО ДУРАК ИЛИ ПРЕДАТЕЛЬ-ПРОВОКАТОР-ЛИБЕРАСТ ПОМОГАЕТ ВРАГАМ РОССИИ БУДИРОВАТЬ ЭТУ ТЕМУ В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ В НАДЕЖДЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ НАРОД НА БУНТЫ. ИДИОТЫ, НАРОД УЖЕ НЕ ВЕДЕТСЯ НА ВАШИ ПОПЫТКИ, ДА И ГРАНТЫ ВАМ ПОУРЕЗАЛИ. А ИДИОТАМ КОТОРЫЕ БЕГАЮТ И ПИШУТ ПЛАТюТ ВСЕГО 10 % ОТ ВЫДЕЛЕННОГО НА НИХ БЮДЖЕТА, ОСТАЛЬНОЕ - НЕПЛОХАЯ ПРИБАВКА РУКОВОДИТЕЛЯМ. А ВЫ, ПРИДУРКИ, ЗА КОПЕЙКИ РИСКУЕТЕ ИЛИ ВЫСЫЛКОЙ (В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ) ИЛИ СТАТЬ ЗК, НО ТАКИХ ТАМ БЫСТРО ОПУСКАЮТ. ТАК ЧТО ДУМАЙТЕ: ОНО ТОГО СТОИТ?