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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрану было жалко «Спартак» в матче с «Локо»: «Они не знали, что делать позиционно в среднем блоке, где им отдали мяч. Они просто катали его поперек и ничего не создали» 

«У меня сложилось впечатление, что одна команда серьезно готовилась, а другая вообще не готовилась. «Локомотив» от первой до последней минуты контролировал матч.

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