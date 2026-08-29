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За рулем

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Простое приспособление поможет полностью слить масло из поддона

Простое приспособление поможет полностью слить масло из поддона

При замене масла в двигателе довольно много его остается в поддоне, ниже нижнего среза сливной пробки.

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