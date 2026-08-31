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Россиянам раскрыли минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров

Россиянам раскрыли минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров

Глава комитета Госдумы разъяснил, как государство обеспечивает минимальный доход пенсионеров Государство гарантирует, что доход неработающего пенсионера не будет ниже прожиточного минимума в его регионе.

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