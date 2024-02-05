Родион Мирошник рассказал, почему Зеленский пытался уволить Залужного

Потенциальное решение главы киевского режима Владимира Зеленского об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного было попыткой сложить с себя ответственность за собственные провалы.
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