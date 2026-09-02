Двойной листинг Baidu расширит базу инвесторов через Stock Connect

Китайская технологическая компания Baidu Inc завершила конвертацию своего гонконгского листинга в основной статус во вторник, потенциально открыв дверь для инвесторов из материкового Китая для торговли ее акциями через схему Stock Connect уже в этом месяце.
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