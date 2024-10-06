Маск принял участие в предвыборном митинге Трампа

Мероприятие прошло в Пенсильвании, на месте покушения на Трампа. Основатель Tesla и SpaceX назвал республиканца единственным кандидатом, «который сохранит демократию в Америке»Илон Маск поддержал Дональда Трампа, выступив на митинге в Пенсильвании.
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