Этого в составе быть не должно: как выбрать гель для интимной гигиены, советует врач Шишкина

Разбираемся в тонкостях интимной гигиены, взвешиваем «за» и «против» использования специализированного мыла и учимся выбирать оптимальное средство, подходящее именно вам, учитывая особенности вашего организма и индивидуальные потребности.
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