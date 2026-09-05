Трем городам УрФО присвоили звание «Город трудовой доблести»

Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести, звание присвоено президентским указом после рассмотрения кандидатур на заседании комитета «Победа».
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