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Бизнес журнал. Урал

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Трем городам УрФО присвоили звание «Город трудовой доблести»

Трем городам УрФО присвоили звание «Город трудовой доблести»

Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести, звание присвоено президентским указом после рассмотрения кандидатур на заседании комитета «Победа».

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