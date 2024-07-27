Адвокат мужа Алсу развеял слухи о том, что певица не может попасть домой

МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. Александр Добровинский, адвокат бизнесмена Яна Абрамова, опроверг слухи о том, что певица Алсу якобы не может попасть в свою квартиру и заехать на парковку комплекса, где живет семья.
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