По делу о взятке задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, который курировал строительство омского детского инфекционного стационара и месяц назад приезжал сюда с рабочим визитом.
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По делу о взятке задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов, который курировал строительство омского детского инфекционного стационара и месяц назад приезжал сюда с рабочим визитом.