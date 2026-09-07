Дерматолог Гольдин рассказал о том, как часто мы должны принимать душ

Дерматологи рассказал, как часто нужно принимать душ. Это может быть неожиданно. В то время как некоторые люди могут думать, что лучше всего принимать душ один или два раза в день, другие считают, что только один раз в день является правильным количеством.
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