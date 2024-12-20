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В России разрешили религиозное многоженство

В России разрешили религиозное многоженство

При этом нужно соблюдать строгие условия Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил мусульманам страны вступать в до четырех религиозных браков при строгом соблюдении ряда условий.

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Комментарии
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Ника
Узаконенная простит-ция.
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17 час.
Leonid PlиGin
Ничего! Это только начало. Если русским мужикам понравится, то и они у себя введут многожёнство. Теперь официальное.
Ответить
17 час.
Ника
А русские женщины введут многомужество.
Ответить
16 час.

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