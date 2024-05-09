В Волгоградской области подошла к концу 50-я выставка охотничьих собак

В Алексеевском районе состоялась юбилейная, пятидесятая выставка охотничьих собак. Событие проходило на пристани «Гулевой», у хутора Стеженский, и собрало участников со всей области, сообщает телеграм-канал «Новоаннинский сегодня».
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