Новый этап активного долголетия: пенсионеры получили дополнительные льготы с 1 октября Ольга ВайленкоС 1 октября 2024 года в России вступает в силу ряд нововведений, касающихся пенсионеров, которые помогут улучшить качество жизни пожилых граждан.
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