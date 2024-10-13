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Новый этап активного долголетия: пенсионеры получили дополнительные льготы с 1 октября

Новый этап активного долголетия: пенсионеры получили дополнительные льготы с 1 октября

Новый этап активного долголетия: пенсионеры получили дополнительные льготы с 1 октября Ольга ВайленкоС 1 октября 2024 года в России вступает в силу ряд нововведений, касающихся пенсионеров, которые помогут улучшить качество жизни пожилых граждан.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Опять болтовня С нас за уроки английского языка и бальных танцев как брали деньги так и берут. Может потому что они проходят в здании библиотеки?
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12 час.

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