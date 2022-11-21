Гельмут Марко о сокращении работы «Ред Булл» в аэротрубе: «К счастью, изменения в правилах незначительные»

Гельмут Марко надеется, что в сезоне-2023 «Ред Булл» снова будет в числе лидеров «Формулы-1». Из-за победы в нынешнем чемпионате и штрафа за перерасход бюджета 2021 года австрийская команда будет меньше конкурентов работать в аэродинамической трубе, однако советник «Ред Булл» считает, что это не слишком сильно ударит по команде – поскольку правила претерпят лишь незначительные изменения.
Популярные статьи
- Медведева о смерти Горшкова: «Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать»
- «Навсегда в наших сердцах». Тутберидзе выразила соболезнования в связи со смертью Горшкова
- Кросби набрал 2+2 в матче с «Миннесотой» и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (163), опередив Хоу
Свежие комментарии