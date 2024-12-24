СМИ: Франция заручилась поддержкой миротворческих сил для их размещения на Украине

Их численность может составить до 90 тысяч человек.фото: elysee.frПочти три года Европа вела себя так, что могла поддерживать Украину, но учитывая ухудшающуюся для ВСУ военную обстановку и перспективу сокращения помощи со стороны Вашингтона, европейским странам приходится продумывать план на случай прекращения огня.
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