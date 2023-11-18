Политнавигатор России не нужно спешить захватывать какие-то украинские территории или проводить лобовые атаки – ее тактика в том, что на оборонительных позициях ВС РФ уничтожают украинские войска, сохраняя свои.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии