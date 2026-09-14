В Госдуме предложили сохранить регистрацию кандидатов после административных наказаний

Депутаты КПРФ разработали законопроект, предлагающий ограничить возможность отмены регистрации кандидата на выборах из-за административных правонарушений, совершенных уже после его регистрации.
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Кандидат не должен нарушать законы государства - он пример человека, которому оказано доверие тысяч людей. Хвати нам и тех кто уже осел в креслах депутатов.