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CNN сообщил о планах Байдена выставить Трампа невменяемым перед выборами

CNN сообщил о планах Байдена выставить Трампа невменяемым перед выборами

Президент США и кандидат на грядущих президентских выборах Джо Байден попросил своих помощников в предвыборном штабе представить своего главного соперника, экс-президента страны Дональда Трампа, как невменяемого и неадекватного.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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