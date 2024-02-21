CNN сообщил о планах Байдена выставить Трампа невменяемым перед выборами

Президент США и кандидат на грядущих президентских выборах Джо Байден попросил своих помощников в предвыборном штабе представить своего главного соперника, экс-президента страны Дональда Трампа, как невменяемого и неадекватного.
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