Бюст Героя России Алмаза Сафина открыли Новосибирском ВВКУ

Торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители командования училища, военнослужащие учебного центра, курсанты, родственники Героя Отечества, представители областной, городской администрации и другие почетные гости, началось с построения у мемориала «Выпускникам училища – Героям Отечества».
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