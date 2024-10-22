В Госдуме нашли связь между ценой ЖКУ и числом разводов

По мнению Нины Останиной, главы думского комитета по вопросам семьи и детей, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги негативно сказывается на финансовом состоянии российских семей и может способствовать увеличению числа разводов.
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