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В Госдуме нашли связь между ценой ЖКУ и числом разводов

В Госдуме нашли связь между ценой ЖКУ и числом разводов

По мнению Нины Останиной, главы думского комитета по вопросам семьи и детей, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги негативно сказывается на финансовом состоянии российских семей и может способствовать увеличению числа разводов.

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